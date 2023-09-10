"Батьківщину продав, побіжить куди завгодно": в рф підняли на сміх Тимощука, який заявив про свою відданість

Колишній футболіст збірної України насолоджується життям у рф

Зрадник України Анатолій Тимощук, говорячи про трансфер футболістів Ізідора та Маріо Фернандеса з інших російських клубів у "Зеніт", заявив, що ніколи не перейде у "Спартак". Раніше в Росії "знайшли совість" колишнього капітана збірної України.

Відповідний коментар асистента головного тренера "Зеніту" наводить "РБ Спорт". Анатолій заявив про свою принципову позицію, через що був піднятий на сміх росіянами, які також бачать у ньому зрадника.

— Два роки тому ви сказали, що ніколи не підете працювати до "Спартака". Зараз у вас у "Зеніті" Фернандес та Ізідор, які теж казали, що не перейдуть у стан суперника.

— Моя позиція, що я ніколи не піду працювати до "Спартака", не змінилася, — сказав тренер "Зеніту".

У мережі лише посміялися зі слів Тимощука. Один із користувачів зазначив, що Анатолій продав батьківщину, а тому "побіжить куди завгодно, де йому більше запропонують".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимощука. У травні ЗМІ з’ясували, що Анатолій хоче отримати громадянство Румунії.