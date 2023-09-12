Італія — Україна: Ребров прибрав зі складу двох футболістів

Проти Італії точно не зіграють Микола Матвієнко та Олександр Піхальонок

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав заявку на матч добору чемпіонату Європи-2024 проти Італії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Італія — Україна.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ). З тих гравців, які зараз перебувають у таборі Синьо-жовтих, у заявку не потрапили Микола Матвієнко та Олександр Піхальонок.

Воротарі : 1 Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

: 1 Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін. Захисники : 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Денис Попов, 21. Олександр Караваєв.

: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Денис Попов, 21. Олександр Караваєв. Півзахисники : 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков, 22. Єгор Назарина.

: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков, 22. Єгор Назарина. Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Матч Італія – Україна відбудеться у вівторок, 12 вересня у Мілані (Італія). Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру в прямому ефірі, а також розповідав про букмекерські розклади напередодні зустрічі.

Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на Євро-2024 виїзною поразкою в Англії (0:2). Після призначення Реброва Синьо-жовті обіграли збірну Північної Македонії (3:2) та національну команду "Мальти" (1:0). У вересні наша команда зіграла внічию з Англією (1:1). З розкладом матчів збірної України у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".