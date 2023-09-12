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Італія — Україна: Ребров прибрав зі складу двох футболістів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
Футболісти збірної України на тренуванні Новина оновлена 12 вересня 2023, 12:08
Футболісти збірної України на тренуванні. Фото Українська асоціація футболу (УАФ)

Проти Італії точно не зіграють Микола Матвієнко та Олександр Піхальонок

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав заявку на матч добору чемпіонату Європи-2024 проти Італії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Італія — Україна.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ). З тих гравців, які зараз перебувають у таборі Синьо-жовтих, у заявку не потрапили Микола Матвієнко та Олександр Піхальонок.

  • Воротарі: 1 Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.
  • Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Денис Попов, 21. Олександр Караваєв.
  • Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков, 22. Єгор Назарина.
  • Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Матч Італія – Україна відбудеться у вівторок, 12 вересня у Мілані (Італія). Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру в прямому ефірі, а також розповідав про букмекерські розклади напередодні зустрічі.

Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на Євро-2024 виїзною поразкою в Англії (0:2). Після призначення Реброва Синьо-жовті обіграли збірну Північної Македонії (3:2) та національну команду "Мальти" (1:0). У вересні наша команда зіграла внічию з Англією (1:1). З розкладом матчів збірної України у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Теги:
#Футбол #Збірна Італії #Збірна України