Італія — Україна: де і коли дивитись матч відбору Євро-2024

Національна команда проведе другий матч за кілька днів

У вівторок, 12 вересня, збірна України з футболу зіграє поєдинок кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти команди Італії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Італія — Україна.

У прямому ефірі по ТБ в Україні гру національної команди проти чинних чемпіонів Європи покажуть місцеві канали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо). У мережі гра буде доступна для перегляду на медіаплатформі Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Матч Італія – Україна відбудеться у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. На сайті "Телеграф" буде доступна текстова трансляція гри, під час якої у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та найкращих моментів зустрічі.

Раніше букмекери дали прогноз на гру. На думку фахівців, у Синьо-жовтих практично немає шансів на перемогу.

Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на Євро-2024 виїзною поразкою в Англії (0:2). Після призначення Сергія Реброва Синьо-жовті обіграли збірну Північної Македонії (3:2) та національну команду "Мальти" (1:0). У вересні наша команда зіграла внічию з Англією (1:1). З розкладом матчів збірної України у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".