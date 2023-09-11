Італія — Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Велика гра пройде у Мілані

У вівторок, 12 вересня, збірна України у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 зіграє проти команди Італії.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 21:45 за київським часом. Поєдинок пройде у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца".

Обидві команди фактично борються за друге місце у відбірковій групі С. Днями Синьо-жовті відібрали очки у лідера групи англійців (1:1), а ось Скуадра Адзурра сенсаційно втратила очки у грі проти Північної Македонії (1:1). Таким чином, італійці просто зобов’язані перемагати українців, інакше ситуація для них у відборі стане катастрофічною.

Турнірне становище команд у групі С відбору на Євро-2024

Зазначимо, матч Італія-Україна покажуть в Україні по ТБ. До речі, підопічні Сергія Реброва знову являються аутсайдерами протистояння.

Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на ЧЄ-2024 виїзною поразкою в Англії (0:2). Після призначення Реброва Синьо-жовті обіграли збірну Північної Македонії (3:2) та національну команду "Мальти" (1:0).

У вересні збірна України дала бій команді Англії (1:1). До речі, в рф назвали цю гру "договорняком". З розкладом матчів збірної України у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".