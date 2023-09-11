Переплутали тренера: в Італії відбувся курйоз перед матчем з Україною у відборі Євро-2024 (фото)

Петраков справді очолював нашу команду, але пішов у 2022 році

Перед матчем відбору Євро-2024 між Італією та Україною відбулася курйозна ситуація, пов’язана з італійськими журналістами. Вони, як з’ясувалося, не знають хто тренує нашу команду.

У матеріалі на сайті Calciomercato.it сказано, що тренером збірної України є Олександр Петраков. Насправді командою керує Сергій Ребров.

Популярний портал з місячною відвідуваністю понад 7 мільйонів читачів припустився помилки в матеріалі, в якому представляв наступного суперника збірної Італії.

"Олександр Петраков очолює збірну України, яка виборює право кваліфікуватися на чемпіонат Європи з командою Італії Лучано Спаллетті. Головна зірка українців, безперечно, Мудрик. Незважаючи на не дуже вражаючий старт у «Челсі», у колишнього гравця «Шахтаря» є все необхідне, щоб нашкодити Італії", — йдеться у статті.

Цікаво, що Петраков справді був тренером збірної України, але лише до кінця 2022 року. Наразі український фахівець працює з командою Вірменії.

Водночас Ребров очолив нашу команду навесні та під його керівництвом збірна провела чотири матчі.

Раніше "Телеграф" писав, що матч Італія – Україна відбудеться 12 вересня. Ми публікували прогноз букмекерів на матч і повідомляли про те, де можна переглянути трансляцію зустрічі.