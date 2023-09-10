Мінус один гравець: збірна України полетіла на матч із Італією із втратою

Команді не допоможе захисник "Динамо"

Збірна України 10 вересня розпочала підготовку до наступного матчу відбору до ЧЄ-2024 проти команди Італії. Гра відбудеться вже 12 вересня.

Як повідомили у прес-службі УАФ, наші футболісти наступного дня після матчу з Англією (1:1) провели тренування у Вроцлаві. Після заняття команда вилетіла до Мілана.

Не поїхав із командою лише один футболіст. Йдеться про захисника київського "Динамо" Олександра Тимчика.

Молодий футболіст зазнав ушкодження і не був включений до заявки збірної України на матч проти Англії. До гри з італійцями він також не встигне відновитися, тому він вирушив у розташування свого клубу.

Список футболістів, які полетіли до Італії та зможуть взяти участь у наступному матчі виглядає так:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер" Майамі, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Олександр Караваєв (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Пихальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо) Київ.

Резервний список: Олександр Сваток ("Дніпро-1" Дніпро), Арсеній Батагов ("Зоря" Луганськ), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Раніше "Телеграф" писав про те, що італійці також зазнали втрати перед грою з українцями.