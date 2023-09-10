Минус один игрок: сборная Украины полетела на матч с Италией с потерей

Команде не поможет защитник "Динамо"

Сборная Украины 10 сентября начала подготовку к следующему матчу отбора к ЧЕ-2024 против команды Италии. Игра состоится уже 12 сентября.

Как сообщили в пресс-службе УАФ, наши футболисты на следующий день после матча с Англией (1:1) провели тренировку во Вроцлаве. После занятия команда вылетела в Милан.

Не поехал с командой лишь один футболист. Речь идет о защитнике киевского "Динамо" Александре Тымчике.

Молодой футболист получил повреждение и не был включен в заявку сборной Украины на матч против Англии. К игре с итальянцами он также не успеет восстановиться, поэтому он отправился в расположение своего клуба.

Список футболистов, которые полетели в Италию и смогут принять участие в следующем матче выглядит так:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — "Шахтер" Донецк), Денис Попов ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Александр Караваев (все — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Ранее "Телеграф" писал о том, что итальянцы также понесли потерю перед игрой с украинцами.