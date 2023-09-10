"Договорняк": в рф истерят после матча Украина - Англия

В соседней стране не могут смириться с результатами сборной Украины на международном уровне

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Англией (1:1), вызвав фурор на родине и истерику в рф.

В россии пользователи массово считают, что игра Украина — Англия имела договорной характер. Соответствующие комментарии можно прочитать на российском сайте "Чемпионат".

По мнению некоторых россиян, англичане якобы "играли вполсилы", "ходили по полю пешком", чтобы получить ничейный результат. Российские пользователи в сети массово называют игру "договорной", а результат встречи "политическим заказом".

Ранее сообщалось, что Зинченко посвятил гол в ворота сборной Англии своей маленькой дочери. К слову, после игры лидер англичан сказал: "Слава Украине".

Напомним, сборная Украины стартовала в отборе на чемпионат Европы-2024 гостевым поражением в Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва на пост главного тренера национальной команды Сине-желтые обыграли сборную Северной Македонии (3:2) и национальную команду "Мальты" (1:0).

9 сентябре наша команда сыграла вничью с Англией (1:1), а 12 сентября на Сине-желтых ожидает дуэль с Италией. С турнирными раскладами сборной Украины в квалификации Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".