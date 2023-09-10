"Договорняк": в рф істерять після матчу Україна — Англія

У сусідній країні не можуть змиритися із результатами збірної України на міжнародному рівні

Збірна України з футболу зіграла внічию з Англією (1:1), викликавши фурор на батьківщині та істерику в росії.

У рф користувачі масово вважають, що гра Україна — Англія мала договірний характер. Відповідні коментарі можна прочитати на російському сайті "Чемпіонат".

На думку деяких росіян, англійці нібито "грали впівсили", "ходили по полю пішки", щоб зберегти нічийний результат. Російські користувачі в мережі масово називають гру "договірною", а результат зустрічі "політичним замовленням".

Раніше повідомлялося, що Зінченко присвятив гол у ворота збірної Англії своїй маленькій дочці. До речі, після гри лідер англійців сказав: "Слава Україні".

Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на чемпіонат Європи-2024 гостьовою поразкою в Англії (0:2). Після призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера національної команди Синьо-жовті обіграли збірну Північної Македонії (3:2) та національну команду "Мальти" (1:0).

9 вересня наша команда зіграла внічию з Англією (1:1), а 12 вересня на Синьо-жовтих чекає дуель з Італією. З турнірними розкладами збірної України у кваліфікації Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".