У Италии большая потеря перед важным матчем с Украиной
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Встреча с итальянцами будет иметь огромное значение для нашей сборной
Сборная Италии потеряла ключевого футболиста перед матчем с командой Украины. Соперники встретятся на поле 12 сентября в рамках отбора к Евро-2024.
Как пишет Corriere dello Sport, в игре против нашей команды точно на поле не выйдет защитник сборной Италии Джанлука Манчини. Он пропустит важную встречу из-за травмы.
Повреждение футболист получил в матче отборочного цикла против Северной Македонии, в которой была зафиксирована ничья 1:1. Защитник римской "Ромы" попросил заменить его в начале второй половины встречи. Позже стало известно, что у него есть проблемы с мышцами.
Сборная Италии примет Украину в Милане на легендарной арене "Сан-Сиро". Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
В этой игре обеим командам нужна победа, так как соперники ведут борьбу за второе место в турнирной таблице. На данный момент итальянцы отстают от украинцев на три балла, но имеют игру в запасе.
Напомним, что 9 сентября наши футболисты дали бой лидеру отборочной группы англичанам (1:1).
Ранее "Телеграф" писал о том, как букмекеры оценивают шансы сборной Украины в матче с Италией.