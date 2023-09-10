У Италии большая потеря перед важным матчем с Украиной

Встреча с итальянцами будет иметь огромное значение для нашей сборной

Сборная Италии потеряла ключевого футболиста перед матчем с командой Украины. Соперники встретятся на поле 12 сентября в рамках отбора к Евро-2024.

Как пишет Corriere dello Sport, в игре против нашей команды точно на поле не выйдет защитник сборной Италии Джанлука Манчини. Он пропустит важную встречу из-за травмы.

Повреждение футболист получил в матче отборочного цикла против Северной Македонии, в которой была зафиксирована ничья 1:1. Защитник римской "Ромы" попросил заменить его в начале второй половины встречи. Позже стало известно, что у него есть проблемы с мышцами.

Сборная Италии примет Украину в Милане на легендарной арене "Сан-Сиро". Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

В этой игре обеим командам нужна победа, так как соперники ведут борьбу за второе место в турнирной таблице. На данный момент итальянцы отстают от украинцев на три балла, но имеют игру в запасе.

Напомним, что 9 сентября наши футболисты дали бой лидеру отборочной группы англичанам (1:1).

Ранее "Телеграф" писал о том, как букмекеры оценивают шансы сборной Украины в матче с Италией.