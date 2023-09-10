Італія має велику втрату перед важливим матчем з Україною

Зустріч з італійцями матиме величезне значення для нашої збірної

Збірна Італії втратила ключового футболіста перед матчем із командою України. Суперники зустрінуться на полі 12 вересня у рамках відбору до Євро-2024.

Як пише Corriere dello Sport, у грі проти нашої команди точно не вийде на поле захисник збірної Італії Джанлука Манчіні. Він пропустить важливу зустріч через травму.

Пошкодження футболіст отримав у матчі відбірного циклу проти Північної Македонії, в якій було зафіксовано нічию 1:1. Захисник римської "Роми" попросив замінити його на початку другої половини зустрічі. Пізніше стало відомо, що він має проблеми з м’язами.

Збірна Італії прийматиме Україну в Мілані на легендарній арені "Сан-Сіро". Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У цій грі обом командам потрібна перемога, оскільки суперники борються за друге місце в турнірній таблиці. Наразі італійці відстають від українців на три бали, але мають гру у запасі.

Нагадаємо, що 9 вересня наші футболісти дали бій лідерові відбірної групи англійцям (1:1).

Раніше "Телеграф" писав про те, як букмекери оцінюють шанси збірної України у матчі з Італією.