Італія – Україна: букмекери оцінили шанси команд у відборі на Євро-2024

Українці знову будуть андердогами у матчі

У вівторок, 12 вересня, збірна України зіграє важливий кваліфікаційний матч на чемпіонат Європи проти команди Італії. Напередодні українці дали бій лідеру нашої відбірної групи англійцям (1:1). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Італія — Україна.

На думку фахівців, італійці – беззаперечні фаворити зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На думку аналітиків, збірна України практично не має шансів на перемогу в цій зустрічі. На успіх Синьо-жовтих можна зробити ставку з коефіцієнтом 6,50-7,70. Водночас тріумф господарів набагато ймовірніший — коефіцієнт 1,46-1,50. Додамо, що Favbet оцінила ймовірність перемоги збірної України у 13%, а подібний успіх Італії – у 67%.

Прогноз букмекерів на матч відбору на ЧЄ-2024 Італія — Україна:

Favbet: (перемога Італії 1,49 – нічия 4,40 – перемога України 7,70)

William Hill: (1,50 — 4,33 — 6,50)

Bwin: (1,46 — 4,33 — 7,25)

Матч Італія – Україна відбудеться у Мілані (Італія) на стадіоні Джузеппе Меацца, початок – о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на Євро-2024 виїзною поразкою в Англії (0:2). Після призначення Сергія Реброва Синьо-жовті обіграли збірну Північної Македонії (3:2) та національну команду "Мальти" (1:0). У вересні наша команда зіграла внічию з Англією (1:1). З турнірними розкладами збірної України у кваліфікації Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".