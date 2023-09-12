Італія — Україна: відео голів (онлайн)

Гайлайти головного матчу вересня у режимі онлайн

У вівторок, 12 вересня, збірна України у рамках матчу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 зустрінеться із командою Італії.

У цій статті "Телеграф" у режимі онлайн публікуватиме відео голів та інших ключових моментів матчу Італія — Україна. Зустріч відбудеться у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Збірна України кілька днів тому дала бій Англії, через що дала віру вболівальникам і на позитивний результат у Мілані. До речі, букмекери не поділяють сподівань українських уболівальників. Додамо, що зустріч Італія — Україна покажуть по ТБ. Відзначимо, перед грою із Синьо-жовтими італійці втратили очки у матчі проти Північної Македонії (1:1).

Відеоогляд матчу Північна Македонія — Італія

Нагадаємо, збірна України йде другою у відбірковій групі С. "Дружина" стартувала у відборі на Євро-2024 виїзною поразкою в Англії (0:2). Після призначення Сергія Реброва Синьо-жовті обіграли збірну Північної Македонії (3:2) та національну команду "Мальти" (1:0). У вересні наша команда зіграла внічию з Англією (1:1).

З розкладом матчів збірної України у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".