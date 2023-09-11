Перепутали тренера: в Италии произошел курьез перед матчем с Украиной в отборе Евро-2024 (фото)

Петраков действительно возглавлял нашу команду, но ушел в 2022 году

Перед матчем отбора Евро-2024 между Италией и Украиной произошла курьезная ситуация, связанная с итальянскими журналистами. Они, как выяснилось, не знают, кто тренирует нашу команду.

В материале на сайте Calciomercato.it говорится, что тренером сборной Украины является Александр Петраков. На самом же деле, командой руководит Сергей Ребров.

Популярный портал с месячной посещаемостью свыше 7 миллионов читателей допустил ошибку в материале, в котором представлял следующего соперника сборной Италии.

"Александр Петраков возглавляет сборную Украины, которая борется за право квалифицироваться на чемпионат Европы с командой Италии Лучано Спаллетти. Главная звезда украинцев, несомненно, Мудрик. Несмотря на не особенно впечатляющий старт в "Челси", у бывшего игрока "Шахтера" есть все необходимое, чтобы навредить Италии", — говорится в статье.

Интересно, что Петраков действительно был тренером сборной Украины, но лишь до конца 2022 года. В данный момент украинский специалист работает с командой Армении.

В то же время Ребров возглавил нашу команду весной и под его руководством сборная провела четыре матча.

Ранее "Телеграф" писал о том, что матч Италия – Украина состоится 12 сентября. Мы публиковали прогноз букмекеров на матч и сообщали о том, где можно посмотреть трансляцию встречи.