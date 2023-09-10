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Италия - Украина: где и когда смотреть матч отбора Евро-2024

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Сборная Украины на прогулке Новость обновлена 10 сентября 2023, 20:24
Сборная Украины на прогулке. Фото Украинская ассоциация футбола (УАФ)

Национальная команда проведет второй матч за несколько дней

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины по футболу сыграет поединок квалификации на чемпионат Европы-2024 против команды Италии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Италия — Украина.

В прямом эфире по ТВ в Украине игру национальной команды против действующих чемпионов Европы покажут местные каналы "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" і т.д.). В сети игра будет доступна для просмотра на медиа-платформе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Матч Италия — Украина состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. На сайте "Телеграф" будет доступна текстовая трансляция игры, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов встречи.

Ранее букмекеры дали прогноз на игру. По мнению специалистов, у Сине-желтых практически нет шансов на победу.

Напомним, сборная Украины стартовала в отборе на Евро-2024 выездным поражением в Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва Сине-желтые обыграли сборную Северной Македонии (3:2) и национальную команду "Мальты" (1:0). В сентябре наша команда сыграла вничью с Англией (1:1). С расписанием матчей сборной Украины в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Теги:
#Футбол #Сборная Италии #Сборная Украины #Евро-2024