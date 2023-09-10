Италия - Украина: где и когда смотреть матч отбора Евро-2024

Национальная команда проведет второй матч за несколько дней

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины по футболу сыграет поединок квалификации на чемпионат Европы-2024 против команды Италии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Италия — Украина.

В прямом эфире по ТВ в Украине игру национальной команды против действующих чемпионов Европы покажут местные каналы "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" і т.д.). В сети игра будет доступна для просмотра на медиа-платформе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Матч Италия — Украина состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. На сайте "Телеграф" будет доступна текстовая трансляция игры, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов встречи.

Ранее букмекеры дали прогноз на игру. По мнению специалистов, у Сине-желтых практически нет шансов на победу.

Напомним, сборная Украины стартовала в отборе на Евро-2024 выездным поражением в Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва Сине-желтые обыграли сборную Северной Македонии (3:2) и национальную команду "Мальты" (1:0). В сентябре наша команда сыграла вничью с Англией (1:1). С расписанием матчей сборной Украины в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".