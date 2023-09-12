Перша поразка Реброва: збірна України без шансів програла Італії (відео)

Синьо-жовті не зуміли відібрати очки у чемпіонів Європи

У вівторок, 12 вересня, збірна України зіграла гостьовий матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти команди Італії.

Зустріч, що проходила у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", завершилася з рахунком 2:1 на користь Італії. Про це повідомляє "Телеграф".

Італійці почали засипати ударами ворота Бущана з перших хвилин. Українці справлялися з атаками господарів до 12-ї хвилини, поки Давіде Фраттезі з метрів 10 не відкрив рахунок у грі. Ще за 17 хвилин Фраттезі оформив дубль. Примітно, що в обох випадках українці припустилися грубих помилок — спочатку Судаков невдало впав в обороні, подарувавши м’яч італійцям, потім Синьо-жовті невдало виконали штучний офсайд. Проте наша команда відіграла один м’яч — на 41-й хвилині Андрій Ярмоленко після серії відскоків закотив м’яч у порожні ворота.

На початку другого тайму українці видали чудові 10 хвилин, проте потім на полі була лише одна команда. Господарі влаштували справжній штурм воріт Бущана, але забити більше так і не змогли. А Синьо-жовті не зуміли перешикуватись і нічого не показали біля воріт Доннарумми, за винятком ударів здалеку.

Італія – Україна – 2:1

Голи: Фраттезі (12, 29) – Ярмоленко (41)

Попередження: Миколенко (38), Конопля (62), Степаненко (76), Забарний (78)

Італія: Доннарумма, Дімарко (Бірагі, 58), Бастоні, Скальвіні, Ді Лоренцо, Барелла (Крістанте, 84), Локателлі, Фраттезі, Дзакканьї (Ньонто, 58), Распадорі (Ретегі, 72), Дзаньоло (Орсоліні, 72)

Україна: Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарний, Конопля, Степаненко (Сидорчук, 84), Зінченко (Буяльський, 75), Судаков, Циганков (Ванат, 75), Ярмоленко (Мудрик, 58), Довбик (Яремчук, 58)

Статистика матчу Італія - ​​Україна

Таким чином, Італія випередила збірну України в турнірній таблиці, щоправда, італійці мають ще одну гру в запасі. Крім того, Північна Македонія також наздогнала українців.

Турнірне становище команд у групі С відбору на Євро-2024

Повний відеоогляд зустрічі:

Нагадаємо, збірна України невдало розпочала кваліфікацію на Євро-2024, поступившись на виїзді Англії (0:2). Після призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера Синьо-жовті обіграли команду Північної Македонії (3:2) та національну збірну Мальти (1:0). У вересні наша команда сенсаційно дала бій англійцям (1:1). Таким чином, Ребров вперше програв у якості головного тренера національної команди.

Наступного разу національна команда збереться у жовтні 2023 року та зіграє 2 матчі кваліфікації на ЧЄ-2024 проти Мальти та Північної Македонії. З розкладом матчів збірної України у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".