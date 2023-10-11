Уже делает паспорт: за сборную Украины будет играть футболист из Португалии

Семья Вакалюка уже ездила в Мадрид оформлять документы

Сборная Украины возрастом до 17 лет пополнилась довольно перспективным футболистом. За команду будет выступать хавбек португальской "Бенфики" Андре Вакалюк.

Как пишет Sport.ua, семья юного футболиста уже дала согласие на то, чтобы он играл за сборную Украины. В самой команде его же хочет видеть главный тренер Владимир Езерский.

По данным источника, Вакалюк получит вызов в юниорскую сборную Украины на матчи квалификации Евро, которые пройдут в 2024 года. Для начала футболисту нужно получить украинское гражданство, которого у него нет.

Интересно, что недавно семья Вакалюка ездила в Мадрид ради оформления украинского паспорта, но процедура обычно занимает несколько месяцев.

Андре Вакалюк родился в семье эмигрантов из Украины. Всю свою жизнь он провел в Португалии. На футбольном поле он предпочитает выступать на позиции центрального полузащитника.

В академии португальской "Бенфики" юный талант находится с 2018 года. Он также был кандидатом на попадание в сборную Португалии U-17/

Ранее "Телеграф" писал о том, что главная сборная нашей страны в октябре проведет два важных матча отбора Евро-2024.