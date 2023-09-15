Сборная Украины по футзалу в отборе на ЧМ-2024: расписание, результаты, турнирные расклады

Национальная команда пытается пробиться на главный турнир года

В пятницу, 15 сентября, сборная Украины по футзалу гостевым матчем против Бельгии стартует в отборе на чемпионат мира-2024. В июне наша команда дошла до финала на ЧМ по сокке (разновидность мини-футбола).

Календарь матчей сборной Украины на групповом этапе элит-раунда квалификации на ЧМ-2024 доступен на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Добавим, что все игры национальной команды в прямом эфире в Украине покажет медиа-платформа Megogo.

Расписание и результаты матчей в группе B отбора на ЧМ-2024 по футзалу

15.09.2023

Бельгия — Украина — 21:00

Польша — Сербия — 19:00

20.09.2023

Сербия — Бельгия — 19:00

Украина — Польша — 19:00

06.10.2023

Польша — Бельгия — 18:00

Сербия — Украина — 19:00

11.10.2023

Украина — Сербия — 19:00

Бельгия — Польша — 21:00

15.12.2023

Украина — Бельгия

Сербия — Польша

20.12.2023

Бельгия — Сербия

Польша — Украина

Отметим, пять победителей групп выйдут на ЧМ-2024. Четыре лучших обладателя вторых мест пробьются в плей-офф элитного раунда, где поборются за 2 путевки на Мундиаль. Чемпионат мира будет проходить в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по футзалу впервые в истории завоевала "серебро" на чемпионате Европы.

Напомним, УЕФА наказал Украину за кричалки украинских болельщиков в адрес президента рф владимира путина на матче 1/2 финала футзального Евро Украина — россия (2:3).