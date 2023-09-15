Сборная Украины по футзалу в отборе на ЧМ-2024: расписание, результаты, турнирные расклады
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Национальная команда пытается пробиться на главный турнир года
В пятницу, 15 сентября, сборная Украины по футзалу гостевым матчем против Бельгии стартует в отборе на чемпионат мира-2024. В июне наша команда дошла до финала на ЧМ по сокке (разновидность мини-футбола).
Календарь матчей сборной Украины на групповом этапе элит-раунда квалификации на ЧМ-2024 доступен на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Добавим, что все игры национальной команды в прямом эфире в Украине покажет медиа-платформа Megogo.
Расписание и результаты матчей в группе B отбора на ЧМ-2024 по футзалу
15.09.2023
Бельгия — Украина — 21:00
Польша — Сербия — 19:00
20.09.2023
Сербия — Бельгия — 19:00
Украина — Польша — 19:00
06.10.2023
Польша — Бельгия — 18:00
Сербия — Украина — 19:00
11.10.2023
Украина — Сербия — 19:00
Бельгия — Польша — 21:00
15.12.2023
Украина — Бельгия
Сербия — Польша
20.12.2023
Бельгия — Сербия
Польша — Украина
Отметим, пять победителей групп выйдут на ЧМ-2024. Четыре лучших обладателя вторых мест пробьются в плей-офф элитного раунда, где поборются за 2 путевки на Мундиаль. Чемпионат мира будет проходить в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.
Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по футзалу впервые в истории завоевала "серебро" на чемпионате Европы.
Напомним, УЕФА наказал Украину за кричалки украинских болельщиков в адрес президента рф владимира путина на матче 1/2 финала футзального Евро Украина — россия (2:3).