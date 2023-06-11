Украина - Казахстан: видеотрансляция финала ЧМ-2023 по сокке

Команды поспорят за титул лучшей в мире

В воскресенье, 11 июня, в финале чемпионата мира 2023 года по сокке в немецком Эссене — разновидности мини-футбола — сыграют сборные Украины и Казахстана. В марте 2023 года женская сборная Украины по футзалу впервые в истории завоевала "серебро" на чемпионате Европы.

Видеотрансляция матча доступна на региональных телеканалах "Суспільного", его диджитал-платформе, а также на YouTube-канале "Socca Federation".

На пути в финал сборная Украины победила Египет (5:0), Казахстан (6:2) и Ливию (10:2) в группе, где заняла первое место, после чего в 1/16 финала прошла Албанию (3:1), в 1/8 финала – Марокко (3:1), в четвертьфинале – Бразилию (1:1, по пенальти — 2:0), а в полуфинале — Хорватию (1:0).

Команда Казахстана после выхода с третьего места в группе, где также выступала Украина, прошла в 1/16 финала Молдову (3:1), в 1/8 финала — Кипр (2:1), в четвертьфинале — США (3:2), в полуфинале — Мексику (2:2, по пенальти — 5:4).

В понедельник, 12 июня, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против Германии. На посту главного тренера национальной команды это станет первой игрой Сергея Реброва.

С расписанием и результатами матчей сборной Украины по футболу в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".