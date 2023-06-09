Выплясывал на вечеринке в рф, а теперь захотел в сборную Украины: Ордец внезапно прервал молчание (видео)
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Игрок, похоже, не понимает настроения украинских фанов
Украиский защитник немецкого "Бохума" Иван Ордец, которому угрожал Александр Алиев, изъявил желание играть за сборную Украины по футболу.
Соответствующее интервью футболист дал Роману Кадемину для YouTube-канала THE GAME. Все бы ничего, но центрбек выступал в рф во время войны на Донбассе, а также после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину.
"Конечно, я могу, я готов играть в сборной. Я хочу, понятное дело. Но я не могу сам себя вызвать туда. Это зависит от главного тренера. Если он посчитает нужным вызвать меня, то вызовет", — сказал Ордец.
Отметим в сети припомнили футболисту "российское" прошлое. В частности, Ордец выплясывал на вечеринке в рф, пока россияне стирали с лица земли его родину — Волноваху (Донецкая область). Украинцы, похоже, не хотят видеть защитника в национальной команде.
30-летний футболист последний раз играл за сборную Украины в марте 2018 года. В 2019 году Ордец перешел в российский клуб. После этого двери в главной команды страны для него были закрыты. Игрок 5 месяцев выступал за московское "Динамо" после начала большой войны. Иван объяснил это 2-летним контрактом с россиянами и жесткими правилами ФИФА.
Ранее бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий жестко раскритиковал экс-полузащитника национальной команды, предателя Украины Анатолия Тимощука.