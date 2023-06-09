Выплясывал на вечеринке в рф, а теперь захотел в сборную Украины: Ордец внезапно прервал молчание (видео)

Игрок, похоже, не понимает настроения украинских фанов

Украиский защитник немецкого "Бохума" Иван Ордец, которому угрожал Александр Алиев, изъявил желание играть за сборную Украины по футболу.

Соответствующее интервью футболист дал Роману Кадемину для YouTube-канала THE GAME. Все бы ничего, но центрбек выступал в рф во время войны на Донбассе, а также после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину.

"Конечно, я могу, я готов играть в сборной. Я хочу, понятное дело. Но я не могу сам себя вызвать туда. Это зависит от главного тренера. Если он посчитает нужным вызвать меня, то вызовет", — сказал Ордец.

Отметим в сети припомнили футболисту "российское" прошлое. В частности, Ордец выплясывал на вечеринке в рф, пока россияне стирали с лица земли его родину — Волноваху (Донецкая область). Украинцы, похоже, не хотят видеть защитника в национальной команде.

Иван Ордец танцевал на вечеринке московского Динамо весной 2022 года

30-летний футболист последний раз играл за сборную Украины в марте 2018 года. В 2019 году Ордец перешел в российский клуб. После этого двери в главной команды страны для него были закрыты. Игрок 5 месяцев выступал за московское "Динамо" после начала большой войны. Иван объяснил это 2-летним контрактом с россиянами и жесткими правилами ФИФА.

Ранее бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий жестко раскритиковал экс-полузащитника национальной команды, предателя Украины Анатолия Тимощука.