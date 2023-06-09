Витанцьовував на вечірці в рф, а тепер захотів у збірну України: Ордець раптово перервав мовчання (відео)

Гравець, схоже, не розуміє настрою українських фанів

Український захисник німецького "Бохуму" Іван Ордець, якому погрожував Олександр Алієв, виявив бажання грати за збірну України з футболу.

Відповідне інтерв’ю футболіст дав Роману Кадеміну для YouTube-каналу THE GAME. Все б нічого, але центрбек виступав у росії під час війни на Донбасі, а також після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну.

"Звичайно, я можу, я готовий грати у збірній. Я хочу, зрозуміло. Але я не можу сам себе викликати туди. Це залежить від головного тренера. Якщо він вважатиме за потрібне викликати мене, то викличе", — сказав Ордець.

Зазначимо у мережі пригадали футболісту "російське" минуле. Зокрема, Ордець витанцьовував на вечірці у рф, поки росіяни стирали з землі його батьківщину — Волноваху (Донецька область). Українці, схоже, не хочуть бачити захисника у національній команді.

Іван Ордець танцював на вечірці московського Динамо навесні 2022 року

30-річний футболіст востаннє грав за збірну України у березні 2018 року. У 2019 році Ордець перейшов у російський клуб. Після цього двері до головної команди країни для нього були зачинені. Гравець 5 місяців виступав за московське "Динамо" після початку великої війни. Іван пояснив це 2-річним контрактом із росіянами та жорсткими правилами ФІФА.

Раніше колишній захисник збірної України Артем Федецький жорстко розкритикував експівзахисника національної команди, зрадника України Анатолія Тимощука.