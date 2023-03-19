Украинки впервые в истории завоевали "серебро" на Евро по футзалу (видео)

Решающая игра состоялась в Дебрецене

В воскресенье, 19 марта, женская сборная Украины по футзалу провела финальный поединок на чемпионате Европы-2023 против команды Испании. В полуфинале "Желто-синие" обыграли команду Венгрии (2:1).

Встреча, проходившая в Дебрецене (Венгрия) на "Феникс Арене", завершилась со счетом 5:1 в пользу испанок, которые стали трехкратными чемпионками Европы. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Украина впервые в истории стала серебряным призером Евро.

Уже на первых секундах испанки получили право на пенальти, который реализовала Пеке. Затем преимущество пиренейской команды лишь нарастало. В первой 20-минутки голами отметились Таисия Бабенко (автогол) и де Пас. В начале второго тайма номинальные гости опять забили. На 26-й секунде Ирене Сампер замкнула блестящую атаку чемпионок Европы. Украинки сумели забить гол престижа усилиями Анны Шульги, однако тут же пропустили в пустые ворота от Дани, когда "Желто-синие" разыгрывали пятого полевого.

Статистика матча Украина - Испания

Полное видео матча Украина — Испания:

Отметим, для сборной Украины это был третий "Финал четырех" подряд с момента основания турнира. До этого наша команда занимала 4-е и 3-е места на Евро.

Добавим, что в матче за третье место команда Португалии, которая в полуфинале минимально уступила Испании (3:2), разгромила хозяек турнира со счетом 12:0.

Напомним, женская команда Украины, чтобы попасть на ЧЕ-2023 по футзалу, опередила Нидерланды, Польшу и Хорватию.

Ранее сообщалось, что УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за кричалки болельщиков в адрес президента рф владимира путина на полуфинальном матче Евро-2022 Украина — россия (2:3). Украина по итогам турнира заняла четвертое место.