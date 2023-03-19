Українки вперше в історії виграли "срібло" на Євро з футзалу (відео)

Вирішальна гра відбулася у Дебрецені

У неділю, 19 березня, жіноча збірна України з футзалу провела фінальний поєдинок на чемпіонаті Європи-2023 проти команди Іспанії. У півфіналі "Жовто-сині" обіграли команду Угорщини (2:1).

Зустріч, що проходила у Дебрецені (Угорщина) на "Фенікс Арені", завершилася з рахунком 5:1 на користь іспанок, які стали триразовими чемпіонками Європи. Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Україна вперше в історії стала срібною призеркою Євро.

Вже на перших секундах іспанки здобули право на пенальті, який реалізувала Пеке. Потім перевага піренейської команди лише зростала. У першій 20-хвилинці голами відзначилися Таїсія Бабенко (автогол) та де Пас. На початку другого тайму номінальні гості знову забили. На 26-й секунді Ірене Сампер замкнула блискучу атаку чемпіонок Європи. Українки зуміли забити гол престижу зусиллями Ганни Шульги, проте одразу пропустили у порожні ворота від Дані, коли Жовто-сині розігрували п’ятого польового.

Статистика матчу Україна – Іспанія

Повне відео матчу Україна — Іспанія:

Зазначимо, для збірної України це був третій "Фінал чотирьох" поспіль із моменту заснування турніру. До цього наша команда займала 4-е та 3-е місця на Євро.

Додамо, що у матчі за третє місце команда Португалії, яка у півфіналі мінімально поступилася Іспанії (3:2), розгромила господарок турніру з рахунком 12:0.

Нагадаємо, жіноча команда України, щоб потрапити на ЧЄ-2023 з футзалу, випередила Нідерланди, Польщу та Хорватію.

Раніше повідомлялося, що УЄФА покарав Українську асоціацію футболу (УАФ) за кричалки вболівальників на адресу президента рф володимира путіна на півфінальному матчі Євро-2022 Україна — росія (2:3). Україна за підсумками турніру посіла четверте місце.