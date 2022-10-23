Ми – на Євро-2023! Українські дівчата досягли фантастичного результату

Наша команда випередила Нідерланди, Польщу та Хорватію

Жіноча збірна України з футзалу втретє в історії пробилася на чемпіонат Європи. Наша команда посіла перше місце у своїй кваліфікаційній групі. Раніше воротарка збірної України забила гол зі своєї половини поля.

В останньому двобої відбору українки зустрічалися з командою Польщі. Нам треба було не програти. І з цим завданням дівчата успішно впоралися – 1:1.

Підсумкове становище у групі: Україна – 7 очок, Нідерланди – 6, Польща – 4, Хорватія – 0.

Фінальна частина чемпіонату Європи пройде у березні 2023 року. Усі наші суперниці стануть відомі трохи згодом. Нагадаємо, що на Євро-2022 збірна України здобула бронзові медалі.

Раніше ми писали, що колишній капітан збірної України з футзалу перейшов до російського клубу.