Мы — на Евро-2023! Украинские девушки добились фантастического результата

Наша команда опередила Нидерланды, Польшу и Хорватию

Женская сборная Украины по футзалу третий раз в истории пробилась на чемпионат Европы. Наша команда заняла первое место в своей квалификационной группе. Ранее вратарь сборной Украины забила гол со своей половины поля.

В последнем поединке отбора украинки встречались с командой Польши. Нам нужно было не проиграть. И с этим заданием девушки успешно справились — 1:1.

Итоговое положение в группе: Украина — 7 очков, Нидерланды — 6, Польша — 4, Хорватия — 0.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет в марте 2023 года. Все наши соперницы станут известны чуть позже. Напомним, что на Евро-2022 сборная Украины завоевала бронзовые медали.

Ранее мы писали, что бывший капитан сборной Украины по футзалу перешел в российский клуб.