Історичний успіх! Українські футзалістки вперше вийшли у фінал Євро (відео)

Українки блискуче грали у першому матчі "Фіналу чотирьох"

У п’ятницю, 17 березня, жіноча збірна України з футзалу провела півфінальний матч із командою Угорщини на чемпіонаті Європи-2023. Раніше наша команда посіла перше місце у своїй кваліфікаційній групі та пробилася на Євро.

Зустріч, що проходила у Дебрецені (Угорщина) на "Фенікс Арені", завершилася з рахунком 2:1 на користь "Жовто-синіх". Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

За українок забивала Ганна Шульга (дубль), а за Угорщину голом відзначилася Вікторія Хорват. Ця перемога вивела Україну у фінал ЧЄ-2023, де наша команда зіграє з Іспанією. Команда Угорщини на домашньому Євро проведе гру за "бронзу" проти Португалії. Обидва матчі відбудуться 19 березня. До речі, Жовто-сині вперше в історії зуміли пробитися до фіналу континентальної першості.

Повне відео матчу Україна — Угорщина:

В іншому півфіналі Євро-2023 Іспанія мінімально здолала Португалію з рахунком 3:2.

Раніше повідомлялося, що УЄФА покарала Українську асоціацію футболу (УАФ) за кричалки на адресу президента рф володимира путіна на матчі 1/2 фіналу чоловічого футзального Євро-2022 Україна — росія (2:3).