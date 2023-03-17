Исторический успех! Украинские футзалистки впервые вышли в финал Евро (видео)

Украинки блестяще играли в первом матче "Финала четырех"

В пятницу, 17 марта, женская сборная Украины по футзалу провела полуфинальный матч с командой Венгрии на чемпионате Европы-2023. Ранее наша команда заняла первое место в своей квалификационной группе и пробилась на Евро.

Встреча, проходившая в Дебрецене (Венгрия) на "Феникс Арене", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Желто-синих". Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За украинок забивала Анна Шульга (дубль), а за Венгрию голом отметилась Виктория Хорват. Эта победа вывела Украину в финал ЧЕ-2023, где наша команда сыграет с Испанией. Команда Венгрии на домашнем Евро проведет игру за "бронзу" против Португалии. Оба матча пройдут 19 марта. К слову, Желто-синие впервые в истории сумели пробиться в финал континентального первенства.

Полное видео матча Украина — Венгрия:

В другом полуфинале Евро-2023 Испания минимально одолела Португалию со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что УЕФА наказала Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за кричалки в адрес президента рф владимира путина на матче 1/2 финала мужского футзального Евро-2022 Украина — россия (2:3).