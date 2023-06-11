Україна — Казахстан: відеотрансляція фіналу ЧС-2023 з сокки

Команди посперечаються за титул найсильнішої в світі

У неділю, 11 червня, у фіналі чемпіонату світу 2023 року з сокки в німецькому Ессені — різновиді мініфутболу — зіграють збірні України та Казахстану. В березні 2023 року жіноча збірна України з футзалу вперше в історії здобула "срібло" на чемпіонаті Європи.

Відеотрансляція матчу доступна на регіональних телеканалах "Суспільного", його діджитал-платформі, а також на YouTube-каналі "Socca Federation".

На шляху до фіналу збірна України перемогла Єгипет (5:0), Казахстан (6:2) та Лівію (10:2) у групі, де посіла перше місце, після чого в 1/16 фіналу пройшла Албанію (3:1), в 1/8 фіналу – Марокко (3:1), в чвертьфіналі – Бразилію (1:1, по пенальті – 2:0), а в півфіналі – Хорватію (1:0).

Команда Казахстану після виходу з третього місця в групі, де також виступала Україна, пройшла в 1/16 фіналу Молдову (3:1), в 1/8 фіналу — Кіпр (2:1), у чвертьфіналі — США (3:2), в півфіналі — Мексику (2:2, по пенальті — 5:4).

У понеділок, 12 червня, збірна України з футболу проведе товариський матч проти Німеччини. На посаді головного тренера національної команди це буде перша гра Сергія Реброва.

З розкладом та результатами матчів збірної України з футболу у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".