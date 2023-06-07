Редактор рубрики "Спорт Телеграф" Андрей Синявский рассуждает о том, как будет выступать национальная команда Украины при новом главном тренере Сергее Реброва.

Долгожданное назначение легендарного экс-форварда новым рулевым сине-желтых состоялось. Сергей Ребров принял сборную Украины в разгар отбора на Евро-2024, попасть на который как главную цель нового тренерского штаба озвучил президент УАФ Андрей Павелко.

Только чудо поможет Украине попасть на Евро-2024

Уже можно констатировать, что шансы на выполнение этой задачи у наставника и его команды крайне малы. В одной квалификационной группе вместе с Украиной играют финалисты прошлого чемпионата Европы Англия и Италия, которые на голову превосходят сине-желтых по классу. Не говоря уже о другом непростом сопернике нашего отборочного квинтета — Северной Македонии, которая не пустила итальянцев на ЧМ-2022.

Последнее может вселять и определенный оптимизм, ведь если это удалось не самой сильной балканской сборной, то почему бы и Украине не потеснить действующего чемпиона континента. Тем не менее, скорее всего, та неудача была исключением из правил, и выход Италии в финал четырех Лиги наций прошлой осенью только подтверждает то, что "Скуадра Адзурра" явно не в кризисе. Поэтому на выход подопечных Реброва в финальную часть континентального первенства вряд ли стоит рассчитывать.

Главные вызовы для Реброва

Безусловно, никто из украинских функционеров не осмелится сказать подобное, особенно в начале квалификации на Евро-2024, где сборная провела лишь один матч, который проиграла на выезде Англии (0:2). Но то, что контракт с новым наставником подписан до лета 2026 года, скорее указывает на то, что стратегическая задача Реброва другая, а именно — вывести команду на чемпионат мира 2026 года. И то, в каком состоянии она сейчас находится, лишь подтверждает это.

Англия - Украина. Видео голов и обзор матча отбора на Евро-2024

Во-первых, сборная Украины переживает смену поколений, и квалификация на континентальное первенство обещает стать последней для ее старожилов Андрея Ярмоленко, Тараса Степаненко и Сергея Сидорчука, которые все еще играют ключевую роль в команде, но при этом уже не демонстрируют былую форму на стабильном уровне. Поэтому Реброву нужно будет обновить ее костяк, чтобы рассчитывать на успехи в будущем.

Во-вторых, целый ряд лидеров сборной и тех, кто призван ими стать, либо серьезно сдали, либо переживают спад игровой формы. Так, Роман Яремчук потерял себя в "Брюгге", Руслан Малиновский не имеет регулярной игровой практики в "Марселе", а Михаил Мудрик пока не может закрепиться в "Челси". Здесь Реброву необходимо постараться привести их в чувство, чтобы они снова поверили в себя и перенесли эту уверенность на выступления в своих нынешних или будущих клубах.

В-третьих, ряд ключевых футболистов переживают деградацию в связи с сильным падением уровня украинской Премьер-лиги. Он и так был невысок до полномасштабной войны, а теперь упал еще сильнее. Это сказывается на прогрессе наиболее вероятного преемника Яремчука в центре атаки Артема Довбика и Николая Матвиенко, которые решили продлить контракты с "Днепром-1" и "Шахтером" соответственно. Поэтому если эти игроки в ближайшие годы все же не сменят клубы, то Реброву нужно будет найти им качественную замену.

Наконец, в-четвертых, всю эту проблемную компанию футболистов новому тренеру нужно объединить в сплоченный коллектив и вернуть в ее игру понятный стиль и более агрессивную игру в атаке после непонятных экспериментов его предшественников Александра Петракова и Руслана Ротаня.

Стратегическая задача Реброва — попасть на ЧМ-2026

Впрочем, кроме вызовов, есть и основания верить, что Реброву удастся создать неплохой коллектив и добыть путевку на ЧМ-2026. Во-первых, это прогресс тех легионеров, которые уже определяют игру сборной Украины — Виктора Цыганкова в "Жироне", Виталия Миколенко в "Эвертоне" и Ильи Забарного в "Борнмуте".

Во-вторых, это наличие нового поколения талантливых футболистов, которые способны заменить старожилов и тех партнеров по команде, которые сдали — Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Назар Волошин, Максим Дячук и другие.

В-третьих, по мере затягивания войны и деградации УПЛ все больше молодых талантливых игроков будут искать счастья за рубежом и прогрессировать в более сильных чемпионатах, что позволит Реброву найти новых футболистов в основной состав сборной.

Таким образом, отбор на Евро-2024, скорее всего, будет использован новым главным тренером и его штабом для понимания, вокруг кого строить команду, а также — для непосредственного обновления сборной, после чего уже в квалификации на чемпионат мира мы сможем увидеть тот коллектив, который хочет видеть Ребров под своим началом.

Если новый наставник справится с вызовами и воспользуется возможностями, о которых говорилось выше, сборная Украины имеет неплохие шансы пробиться на мундиаль 2026 года. Тренерское мастерство и опыт Реброва уж точно позволяют на это рассчитывать.