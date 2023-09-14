"Предатель родины": в рф хотят судить главного тренера сборной по футболу

Специалист просто дал совет российским футболистам

Сборная россии по футболу в сентябре опозорилась по полной, не сумев победить олимпийскую сборную Египта (1:1 и 1:2), а также команду Катара (1:1).

После данных матчей главный тренер сборной рф Валерий Карпин призвал футболистов бежать из россии в более сильные лиги, после чего на него посыпалась критика на родине. Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев назвал Карпина "предателем родины", передает "Матч ТВ".

"Карпин – предатель родины! Как может человек, который работает со сборной россии, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие. Это вопиющее высказывание и самое настоящее предательство родины.

Я понимаю, что Карпин родился в Эстонии. Но все равно он же воспитывался и играл в Советском Союзе, в России. И после этого он предлагает уезжать из нашей страны, я даже не мог подумать, что он может выдать такую глупость", – сказал Пономарев.

Ранее в рф назвали Тимощука предателем. Недавно Анатолий осквернил память легенды футболы.