Из-за санкций российская команда не может проводить матчи с сильными соперниками

Сборная россии по футболу второй раз подряд не смогла победить олимпийскую команд Египта. 7 сентября россияне сыграли вничью, а 11 сентября уступили скромному сопернику со счетом 1:2.

Вторая игра прошла в Суэце и в ней россия пропустила два гола за четыре минуты, пишут росСМИ. Поражение от молодежной команды Египта крайне разочаровало российских поклонников футбола.

Интересно, что россияне довольно быстро открыли счет в матче, когда с пенальти забил Сергей Пиняев из московского "Локомотива". После этого встреча успокоилась и ее развязка пришлась на середину второго тайма.

На 68-й минуте египтянин Ибрахим Адель сравнял счет, а спустя четыре минуты победный гол забил Араби Бадр.

В сети после матча российские болельщики выразили свое разочарование уровнем футбола. Они начали шутить над своими же футболистами, которые в битве с таким соперником не смогли добиться положительного результата в двух играх подряд.

Напомним, что сборная россии находится под санкциями ФИФА и УЕФА и матчи с топ-соперниками им просто не светят.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в россии негативно высказались о матче Украина — Англия в отборе на Евро-2024.