"Краще взагалі не грати": збірна росії знову зганьбилася, розсмішивши своїх фанатів (відео)

Через санкції російська команда не може проводити матчі із сильними суперниками

Збірна росії з футболу вдруге поспіль не змогла перемогти олімпійську команду Єгипту. 7 вересня росіяни зіграли внічию, а 11 вересня поступилися скромному супернику з рахунком 1:2.

Друга гра пройшла у Суеці і в ній росія пропустила два голи за чотири хвилини, пишуть росЗМІ. Поразка від молодіжної команди Єгипту вкрай розчарувала російських шанувальників футболу.

Цікаво, що росіяни досить швидко відкрили рахунок у матчі, коли з пенальті забив Сергій Піняєв із московського "Локомотива". Після цього зустріч заспокоїлася і її розв’язка припала на середину другого тайму.

На 68-й хвилині єгиптянин Ібрахім Адель зрівняв рахунок, а за чотири хвилини переможний гол забив Арабі Бадр.

У мережі після матчу російські вболівальники висловили своє розчарування рівнем футболу. Вони почали жартувати над своїми ж футболістами, які в битві з таким суперником не змогли досягти позитивного результату у двох іграх поспіль.

Нагадаємо, що збірна росії перебуває під санкціями ФІФА та УЄФА і матчі з топ-суперниками їм просто не світять.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в росії негативно висловилися про матч Україна-Англія у відборі на Євро-2024.