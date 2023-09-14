"Зрадник батьківщини": в рф хочуть судити головного тренера збірної з футболу

Фахівець просто дав пораду російським футболістам

Збірна росії з футболу у вересні зганьбилася на повну, не зумівши перемогти олімпійську збірну Єгипту (1:1 та 1:2), а також команду Катару (1:1).

Після цих матчів головний тренер збірної росії Валерій Карпін закликав футболістів бігти з рф в сильніші ліги, після чого на нього посипалася критика на батьківщині. Колишній футболіст збірної СРСР Володимир Пономарьов назвав Карпіна "зрадником батьківщини", передає "Матч ТВ".

"Карпін — зрадник батьківщини! Як може людина, яка працює зі збірною росії, заявляти такі речі? Його відразу треба притягнути до відповідальності за таке. Подивимося, як РФС розцінить це неподобство. Це кричущий вислів і справжнісінька зрада батьківщини.

Я розумію, що Карпін народився в Естонії. Але все одно він виховувався і грав у Радянському Союзі, в росії. І після цього він пропонує їхати з нашої країни, я навіть не міг подумати, що він може видати таку дурість", – сказав Пономарьов.

Раніше в росії назвали Тимощука зрадником. Нещодавно Анатолій осквернив пам’ять легенди футболу.