У Румунії назвали своєю частину території України: політичний скандал на футбольному матчі

Фанати збірної Румунії мало не зірвали матч кваліфікації на ЧЄ-2024

У вівторок, 12 вересня, у відборі на чемпіонат Європи-2024 зустрілися команди Румунії та Косова. Цього ж дня збірна України поступилася Італії (1:2).

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь Румунії, проте гру затьмарив гучний політичний скандал. Про це повідомляє "Телеграф".

За рахунку 0:0 на 18-й хвилині матчу гру було перервано. Футболісти збірної Косова пішли у роздягальню після провокацій румунських фанатів. Річ у тому, що ультрас Unite Sub Tricolor ("Об’єднані під Триколором") розгорнули на трибунах банери із сербським прапором та написом "Косово – це Сербія". Крім того, фани скандували кричалку із цими словами. Додамо, що Румунія не визнає незалежності Косова.

Також ультрас розтягнули банер на тлі румунського флангу з написом "Бессарабія – це Румунія". Бессарабія — історична область у східній Європі між річками Прут, Дністер та гирлом Дунаю та Чорним морем. 70% площі Бессарабії розташовано на території сучасної Молдови, решта – на території України.

Ультрас збірної Румунії вивісили антиукраїнський плакат, фото: Getty Images

Додамо, що гра відновилася за 50 хвилин після паузи. У підсумку команда Румунії перемогла з рахунком 2:0.

Нагадаємо, збірна України у відборі на чемпіонат Європи має шанси вийти із групи з другого місця. З розкладом нашої команди у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".