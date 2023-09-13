В Румынии назвали своей часть территории Украины: политический скандал на футбольном матче

Фанаты сборной Румынии едва не сорвали матч квалификации на ЧЕ-2024

Во вторник, 12 сентября, в отборе на чемпионат Европы-2024 встретились команды Румынии и Косово. В этот же день сборная Украины уступила Италии (1:2).

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу Румынии, однако игру омрачил громкий политический скандал. Об этом сообщает "Телеграф".

При счете 0:0 на 18-й минуте матча игра была прервана. Футболисты сборной Косово ушли в раздевалку после провокаций румынских фанатов. Дело в том, что ультрас Unite Sub Tricolor ("Объединенные под Триколором") развернули на трибунах баннеры с сербским флагом и надписью "Косово – это Сербия". Кроме того, фаны скандировали кричалку с этими словами. Добавим, что Румыния не признает независимость Косово.

Также ультрас растянули баннер на фоне румынского фланга с надписью "Бессарабия – это Румыния". Бессарабия — историческая область в восточной Европе между реками Прут, Днестр и устьем Дуная и Черным морем. 70% площади Бессарабии расположено на территории современной Молдовы, остальное — на территории Украины.

Ультрас сборной Румынии вывесили антиукраинский плакат, фото: Getty Images

Добавим, что игра возобновилась через 50 минут после паузы. В итоге команда Румынии победила со счетом 2:0.

Напомним, сборная Украины в отборе на чемпионат Европы имеет шансы выйти из группы со второго места. С расписанием нашей команды в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".