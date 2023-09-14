В УЕФА ждут возвращения рф: тренер "Зенита" озвучил мантры кремля

Футбольный специалист заговорил как бывалый пропагандист

Футбол должен оставаться вне политики, а "Зениту", в котором работает предатель Украины Анатолий Тимощук, не хватает Лиги чемпионов.

Об этом заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак в рамках проекта "Лепота" в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Он считает, что российский футбол не должен находится под санкциями, приводя в аргумент давний нарратив кремля, что спорт — вне политики.

"Я знаю одно, что в УЕФА ждут возвращения россии. Они готовы вернуть нас, когда будут для этого обстоятельства.

Решение об исключении политизировано на 100%. Спорт должен быть тем звеном, которое будет объединять, а не разъединять людей. К сожалению, политизация спорта и излишняя медийность – это неправильно. Спорт должен быть вне политики.

Команде не хватает того драйва Лиги чемпионов. Это, конечно, лучший клубный турнир в мире. Многие игроки стремятся туда попасть, чтобы ощутить эту атмосферу", — заявил Семак.

Ранее сообщалось, что болельщики "Зенита" опозорились с акцией в поддержку войны в Украине.

Напомним, в россии объявили в розыск футболиста, который сбежал в лигу Роналду.