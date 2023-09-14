Тимощук впервые отреагировал на обвинения в предательстве

Бывший капитан сборной Украины живет и работает в рф

Предатель Украины, помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук отказался отвечать на вопрос про санкции украинских властей против него.

Соответствующий комментарий Анатолия приводит "РБ Спорт". В Украине у Тимощука забрали все футбольные награды и регалии после того, как экс-капитан национальной команды не отказался от российских рублей и остался работать в "Зените" во время полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. Экс-футболист стыдливо отказался говорить о своем предательстве.

— Как вы отреагировали на то, что вас лишили всех титулов на Украине?

— На этот вопрос я не буду отвечать, — сказал Тимощук.

Напомним, недавно Тимощук сыграл в Москве за "сборную мира" в игре памяти великого игрока одесского "Черноморца" и московского "Спартака" Ильи Цымбаларя. Вдова и сын Цымбаларя просили звезд футбола проигнорировать эту встречу, ведь над могилой футболиста в Одессе летают российские ракеты.

Ранее Тимощук заявил о своей преданности, вызвав смех в сети. Накануне бойцы ВСУ передали привет команде Анатолия.