Тимощук вперше відреагував на звинувачення у зраді

Колишній капітан збірної України живе та працює в росії

Зрадник України, помічник головного тренера "Зеніту" Анатолій Тимощук відмовився відповідати на запитання про санкції української влади проти нього.

Відповідний коментар Анатолія наводить "РБ Спорт". В Україні у Тимощука забрали всі футбольні нагороди та регалії після того, як екскапітан національної команди не відмовився від російських рублів та залишився працювати у "Зеніті" під час повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну. Ексфутболіст сором’язливо відмовився говорити про свою зраду.

— Як ви відреагували на те, що вас позбавили титулів в Україні?

— На це запитання я не відповідатиму, — сказав Тимощук.

Нагадаємо, нещодавно Тимощук зіграв у Москві за "збірну світу" у грі пам’яті великого гравця одеського "Чорноморця" та московського "Спартака" Іллі Цимбаларя. Вдова та син Цимбаларя просили зірок футболу проігнорувати цю зустріч, адже над могилою футболіста в Одесі літають російські ракети.

Раніше Тимощук заявив про свою відданість, викликавши сміх у мережі. Напередодні бійці ЗСУ передали привіт команді Анатолія.