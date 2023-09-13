В россии стыдно за результаты команды

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин остался разочарован результатом матча сборной россии с командой Катара (1:1). Его позицию также разделили и местные болельщики.

В интервью росСМИ Булыкин отметил, что россия играла боевым составом, но даже сильные игроки не помогли добиться результата. Он признался, что такие результаты не могут радовать ни одного поклонника футбола.

"Периодами была хорошая игра, но результат не удовлетворил никого. Теперь болельщики будут говорить про сборную плохими словами, что уже не можем обыграть сборную Катара, которую мы должны обыгрывать.

Думаю, болельщики здесь правы. Не знаю, что преследует тренерский штаб и руководство, но мне хочется радоваться за сборную. Это имидж нашей страны, а играем такие матчи, что потом стыдно за результат", — сказал Булыкин.

В сети российские болельщики не стали скрывать своего разочарования. В один голос они твердят, что уровень футбола в их стране находится на ужасном уровне.

Напомним, что из-за агрессии в отношении украинского народа футбольные сборные россии находятся под санкциями УЕФА и ФИФА. Они не принимают участия в международных соревнованиях и вынуждены искать соперников среди откровенно слабых команд.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне два раза подряд не смогли победить олимпийскую сборную Египта.