Выбрал неправильные бутсы: хавбек сборной Украины извинился за досадную ошибку (видео)

Украина опустилась в турнирной таблице после поражения

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков извинился за ошибку, которую допустил в матче отбора Евро-2024 против команды Италии (1:2). В эпизоде с первым пропущенным голом в первом тайме игрок "Шахтера" подскользнулся и подарил мяч сопернику, который воспользовался возможностью.

После игры хавбек в комментарии "Суспільне Спорт" признался, что на игру обул бутсы с пластиковыми шипами, хотя нужно было с металлическими. Футболист отметил, что на таком уровне таких ошибок быть не должно и впредь этого не повторится.

"Потом переобулся, стало легче. Но это моя ошибка, хочу извиниться перед командой и болельщиками, на таком уровне нельзя ошибаться.

Понимали, что будет такой прессинг, потому что Италия должна была выигрывать этот матч. Не то чтобы должна – им нужна была только победа. Понимали, что дома, при своих болельщиках, они будут бежать агрессивно. Можно сказать, что мы были готовы к этому. Так сложилось", — сказал Судаков после игры.

Напомним, что после победы итальянцы вышли на второе место в отборочной группе. Теперь у них семь очков после трех матчей. Украина идет с таким же количеством баллов на строчку ниже, но у нашей команды на один сыгранный матч больше.

Ранее "Телеграф" публиковал расписание игр сборной Украины на 2023 год.