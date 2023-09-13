Вибрав неправильні бутси: хавбек збірної України вибачився за прикру помилку (відео)

Україна опустилася у турнірній таблиці після поразки

Півзахисник збірної України Георгій Судаков вибачився за помилку, якої припустився у матчі відбору Євро-2024 проти команди Італії (1:2). В епізоді з першим пропущеним голом у першому таймі гравець "Шахтаря" підсковзнувся та подарував м’яч супернику, який скористався можливістю.

Після гри хавбек у коментарі "Суспільне Спорт" зізнався, що на гру взув бутси із пластиковими шипами, хоча потрібно було з металевими. Футболіст зазначив, що на такому рівні таких помилок бути не повинно і надалі це не повториться.

"Потім перевзувся, полегшало. Але це моя помилка, хочу вибачитися перед командою та вболівальниками, на такому рівні не можна помилятися.

Розуміли, що буде такий пресинг, бо Італія мала вигравати цей матч. Не те щоб винна – їм потрібна була лише перемога. Розуміли, що вдома, за своїх уболівальників, вони бігтимуть агресивно. Можна сказати, що ми були готові до цього. Так склалося", — сказав Судаков після гри.

Нагадаємо, що після перемоги італійці вийшли на друге місце у відбірковій групі. Тепер вони мають сім очок після трьох матчів. Україна йде з такою ж кількістю балів на рядок нижче, але наша команда на один зіграний матч більше.

Раніше "Телеграф" публікував розклад ігор збірної України на 2023 рік.