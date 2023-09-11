Зірка збірної України має серйозні проблеми: він може залишитися без клубу

Українець змінить клуб узимку

Захисник збірної України та англійського "Евертона" Віталій Миколенко найближчим часом може лишитися без роботи. Справа в тому, що наш футболіст не входить до планів головного тренера команди з Ліверпуля Шона Дайча.

Як повідомляє видання Goodisonnews, наставник "Евертона" вже дав зрозуміти, що незадоволений грою українця. У новому сезоні колишній гравець "Динамо" отримує надто мало ігрового часу і пов’язано це не лише з пошкодженням, яке він отримав нещодавно.

За даними джерела, на позиції Миколенка тренер "Евертона" бачить Ешлі Янга та Нейтона Паттерсона. Саме ці футболісти отримують ігровий час у новому розіграші Прем’єр-ліги, тоді як українець залишається на лаві для запасних.

Видання запевняє, що Миколенко залишить "Евертон" уже взимку, бо в клубі він не має майбутнього.

У новому сезоні наш футболіст ще жодного разу не з’являвся на полі у матчах чемпіонату Англії. Шон Дайч довірив йому місце в стартовому складі в матчі Кубка англійської ліги, в якому він провів 75 хвилин.

Цікаво, що водночас Миколенко залишається основним гравцем збірної України. У матчі відбору Євро-2024 проти Англії він вийшов на поле з перших хвилин.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у чемпіонаті Англії може з’явитися ще один українець.