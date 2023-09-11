У звезды сборной Украины серьезные проблемы: он может остаться без клуба

Украинец сменит клуб зимой

Защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко в ближайшее время может остаться без работы. Дело в том, что наш футболист не входит в планы главного тренера команды из Ливерпуля Шона Дайча.

Как сообщает издание Goodisonnews, наставник "Эвертона" уже дал понять, что недоволен игрой украинца. В новом сезоне бывший игрок "Динамо" получает слишком мало игрового времени и связано это не только с повреждением, которое он получил недавно.

По данным источника, на позиции Миколенко тренер "Эвертона" видит Эшли Янга и Нейтона Паттерсона. Именно эти футболисты получают игровое время в новом розыгрыше Премьер-лиги, в то время как украинец остается на лавке для запасных.

Издание уверяет, что Миколенко покинет "Эвертон" уже зимой, так как в клубе у него нет будущего.

В новом сезоне наш футболист еще ни разу не появлялся на поле в матчах чемпионата Англии. При этом Шон Дайч доверил ему место в стартовом составе в матче Кубка английской лиги, в котором он провел 75 минут.

Интересно, что в то же время Миколенко остается основным игроком сборной Украины. В матче отбора Евро-2024 против Англии он вышел на поле с первых минут.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в чемпионате Англии может появиться еще один украинец.