У росії соромно за результати команди

Відомий минулого російський футболіст Дмитро Буликін залишився розчарований результатом матчу збірної росії з командою Катару (1:1). Його позицію також розділили і місцеві вболівальники.

В інтерв’ю росЗМІ Буликін зазначив, що росія грала бойовим складом, але навіть сильні гравці не допомогли досягти результату. Він зізнався, що такі результати не можуть тішити жодного шанувальника футболу.

"Періодами була хороша гра, але результат не задовольнив нікого. Тепер уболівальники будуть говорити про збірну поганими словами, що вже не можемо обіграти збірну Катару, яку ми маємо обігравати.

Думаю, уболівальники тут мають рацію. Не знаю, що переслідує тренерський штаб та керівництво, але мені хочеться радіти за збірну. Це імідж нашої країни, а граємо такі матчі, що потім соромно за результат", - сказав Буликін.

У мережі російські вболівальники не приховували свого розчарування. В один голос вони стверджують, що рівень футболу в їхній країні перебуває на жахливому рівні.

Нагадаємо, що через агресію щодо українського народу футбольні збірні росії перебувають під санкціями УЄФА та ФІФА. Вони не беруть участі у міжнародних змаганнях та змушені шукати суперників серед відверто слабких команд.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни двічі поспіль не змогли перемогти олімпійську збірну Єгипту.