Футбольний фахівець заговорив як досвідчений пропагандист

Футбол має залишатися поза політикою, а "Зеніту", в якому працює зрадник України Анатолій Тимощук, не вистачає Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер "Зеніту" Сергій Семак у рамках проекту "Лепота" у Санкт-Петербурзькому політехнічному університеті Петра Великого. Він вважає, що російський футбол не повинен перебувати під санкціями, наводячи в аргумент давній наратив кремля, що спорт — поза політикою.

"Я знаю одне, що в УЄФА чекають повернення росії. Вони готові повернути нас, коли будуть для цього обставини.

Рішення про виключення політизовано на 100%. Спорт має бути тією ланкою, яка об’єднуватиме, а не роз’єднуватиме людей. На жаль, політизація спорту та зайва медійність – це неправильно. Спорт має бути поза політикою.

Команді не вистачає того драйву Ліги чемпіонів. Це, звісно, найкращий клубний турнір у світі. Багато гравців прагнуть туди потрапити, щоб відчути цю атмосферу", — заявив Семак.

Раніше повідомлялося, що вболівальники "Зеніту" зганьбилися з акцією на підтримку війни в Україні.

Нагадаємо, у Росії оголосили у розшук футболіста, який втік у лігу Роналду.