Поспілкувався з Собчак: ексфутболісту збірної росії шиють справу про дискредитацію армії рф

Колишній футболіст не побоявся сказати правду на камеру

Колишньому футболісту збірної росії, футбольному функціонеру та блогеру Євгену "Красава" Савіну загрожує кримінальна справа за дискредитацію армії рф. Напередодні на нього дописав донос депутат Держдуми.

Про це повідомляє telegram-канал Baza. За інформацією джерела, це вже другий епізод для "Красави" – і тепер проти нього можуть порушити кримінальну справу.

Приводом для перевірки стало інтерв’ю Савіна Ксенії Собчак, опубліковане 24 квітня на YouTube. За версією експертно-криміналістичного центру при МВС рф, Савін публічно дискредитував Збройні сили росії в цьому інтерв’ю.

Після початку повномасштабного вторгнення рф блогер випустив відео з коментарями відомих українських футболістів. У ролику він засудив рф за агресивну війну, після чого його оштрафували на 50 тисяч рублів за цією ж статтею. Додамо, якщо перевірка підтвердить порушення, Євгену може загрожувати до 5 років ув’язнення. До речі, блогер виїхав з Росії.

Раніше Савін заявив, що один з чинних футболістів збірної Росії ридав після початку великої війни. Напередодні Євген тонко помітив, де шукати совість зрадника України Анатолія Тимощука.