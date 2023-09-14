Укр

Пообщался с Собчак: экс-футболисту сборной россии шьют дело о дискредитации армии рф

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Евгений Савин Новость обновлена 14 сентября 2023, 12:20
Евгений Савин. Фото instagram.com/sava9

Бывший футболист не побоялся сказать правду на камеру

Бывшему футболисту сборной рф, футбольному функционеру и блогеру Евгению "Красава" Савину грозит уголовное дело за дискредитацию армии рф. Накануне на него дописал донос депутат Госдумы.

Об этом сообщает telegram-канал Baza. По информации источника, это уже второй эпизод для "Красавы" — и теперь на него могут возбудить уголовное дело.

Поводом для проверки стало интервью Савина Ксении Собчак, опубликованное 24 апреля на YouTube. По версии экспертно-криминалистического центра при МВД рф, Савин публично дискредитировал Вооруженные силы рф в этом интервью.

После начала полномасштабного вторжения рф блогер выпустил видео с комментариями известных украинских футболистов. В ролике он осудил рф за агрессивную войну, после чего его оштрафовали на 50 тысяч рублей по этой же статье. Добавим, если проверка подтвердит нарушение, Евгению может грозить до 5 лет лишения свободы. К слову, блогер выехал из рф.

Ранее Савин заявил, что один из действующих футболистов сборной рф рыдал после начала большой войны. Накануне Евгений тонко подметил, где искать совесть предателя Украины Анатолия Тимощука.

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#Футбол #Россия #Евгений Савин