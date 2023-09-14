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У Румунії вибачилися за "привласнення" українських територій на футбольному матчі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Румунські фанати назвали Бессарабію частиною Румунії Новина оновлена 14 вересня 2023, 16:34
Румунські фанати назвали Бессарабію частиною Румунії. Фото Getty Images

Великий політичний скандал стався на футбольній грі у Бухаресті

Федерація футболу Румунії (FRF) засудила політичну акцію фанатів на матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 із Косово (2:0).

Про це повідомляє пресслужба FRF на своєму офіційному сайті. В організації підкреслили, що спорт — поза політикою, а ревізіонізм у футболі неприйнятний. Також у Федерації звинуватили у всьому невелику групу фанатів.

"Все це робила на трибунах Національної арени невелика група так званих уболівальників, що порушило хід матчу й опосередковано вплинуло на настрій гравців.

FRF шкодує про неприємну ситуацію, в якій опинилися глядачі, і дякує їм за фантастичну підтримку, яку вони надали збірній, яка здобула драматичну перемогу!" — йдеться в заяві федерації.

Нагадаємо, матч був перерваний після того, як румунські фанати з угруповання Unite Sub Tricolor (Об’єднані триколором) вивісили на трибунах два банери: "Косово – це Сербія" та "Бессарабія – це Румунія". Через 50 хвилин команди повернулися на поле, і зустріч була дограна.

Довідка: Бессарабія — історична область у східній Європі між річками Прут, Дністер та гирлом Дунаю та Чорним морем. 70% площі Бессарабії розташовано на території сучасної Молдови, решта – на території України.

Раніше повідомлялося, що збірна України невдало провела останню гру у відборі на Євро-2024 проти Італії (1:2). З турнірними розкладами нашої команди у кваліфікації ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Теги:
#Збірна Румунії #Євро-2024 #Збірна Косово