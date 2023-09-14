Укр

В Румынии извинились за "присвоение" украинских территорий на футбольном матче

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Румынские фанаты назвали Бессарабию частью Румынии Новость обновлена 14 сентября 2023, 16:34
Румынские фанаты назвали Бессарабию частью Румынии. Фото Getty Images

Большой политический скандал произошел на футбольной игре в Бухаресте

Федерация футбола Румынии (FRF) осудила политическую акцию фанатов на матче квалификации на чемпионат Европы-2024 с Косово (2:0).

Об этом сообщает пресс-служба FRF на своем официальном сайте. В организации подчеркнули, что спорт — вне политики, а ревизионизм в футболе неприемлем. Также в Федерации обвинили во всем небольшую группу фанатов.

"Все это делала на трибунах Национальной арены небольшая группа так называемых болельщиков, что нарушило ход матча и косвенно повлияло на настроение игроков. Хулиганские действия осудили остальные зрители, которых лишили футбольного шоу, которого они хотели и на которое они купили билеты.

FRF сожалеет о неприятной ситуации, в которой оказались зрители, и благодарит их за фантастическую поддержку, которую они оказали сборной, одержавшей драматичную победу!" – говорится в заявлении федерации.

Напомним, матч был прерван после того, как румынские фанаты из группировки Unite Sub Tricolor (Объединенные триколором) вывесили на трибунах два баннера: "Косово – это Сербия" и "Бессарабия – это Румыния". Спустя 50 минут команды вернулись на поле, и встреча была доиграна.

Справка: Бессарабия — историческая область в восточной Европе между реками Прут, Днестр и устьем Дуная и Черным морем. 70% площади Бессарабии расположено на территории современной Молдовы, остальное — на территории Украины.

Ранее сообщалось, что сборная Украины неудачно провела последнюю игру в отборе на Евро-2024 против Италии (1:2). С турнирными раскладами нашей команды в квалификации ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

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#Сборная Румынии #Евро-2024 #Сборная Косово