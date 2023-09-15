Збірна України з футзалу у відборі на ЧС-2024: розклад, результати, турнірні розклади

Національна команда намагається пробитися на головний турнір року

У п’ятницю, 15 вересня, збірна України з футзалу гостьовим матчем проти Бельгії стартує у відборі на чемпіонат світу-2024. У червні наша команда дійшла до фіналу на ЧС із сокки (різновид міні-футболу).

Календар матчів збірної України на груповому етапі еліт-раунду кваліфікації на ЧС-2024 доступний на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ). Додамо, що усі ігри національної команди у прямому ефірі в Україні покаже медіаплатформа Megogo.

Розклад та результати матчів у групі B відбору на ЧМ-2024 з футзалу

15.09.2023

Бельгія — Україна — 21:00

Польща – Сербія – 19:00

20.09.2023

Сербія — Бельгія — 19:00

Україна — Польща — 19:00

06.10.2023

Польща – Бельгія – 18:00

Сербія — Україна — 19:00

11.10.2023

Україна — Сербія — 19:00

Бельгія — Польща — 21:00

15.12.2023

Україна — Бельгія

Сербія — Польща

20.12.2023

Бельгія — Сербія

Польща — Україна

Зазначимо, п’ять переможців груп вийдуть на ЧС-2024. Чотири найкращі команди, які займуть другі місця, проб’ються у плей-офф елітного раунду, де поборються за 2 путівки на Мундіаль. Чемпіонат світу проходитиме в Узбекистані із 14 вересня до 6 жовтня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з футзалу вперше в історії здобула "срібло" на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, УЄФА покарав Україну за кричалки українських уболівальників на адресу президента рф володимира путіна на матчі 1/2 фіналу футзального Євро Україна — росія (2:3).